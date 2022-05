Edmonton je krôčik od konferenčného finále, Rangers vyrovnali stav série

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers zvládli vyrovnať stav série druhého kola play off proti Caroline Hurricanes na 2:2. Vyhrali aj druhý domáci zápas.

Carolina má vo vyraďovacích bojoch zaujímavú bilanciu. Doteraz vyhrali "hurikáni" všetkých šesť domácich stretnutí, no zároveň prehrali všetkých päť na ľade súperov.

Rangers boli od začiatku duelu efektívnejší. Stav stretnutia otvoril v 14. minúte Vatrano a o dve minúty sa k nemu pridal Fox. V druhej tretine sa presadil iba Mika Zibanejad v 37. minúte. V 52. minúte strelil posledný gól zápasu Copp.