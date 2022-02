Kto získa hokejové zlato? Pokojne aj tím, s ktorým nikto nepočíta

Slovensko čaká na zimnej olympiáde v Pekingu kľúčový zápas. O postup do štvrťfinále budú bojovať zverenci trénera Craiga Ramsayho proti Nemcom. Plánujete si ráno privstať a zápas sledovať?

Určite áno. Veľmi sa na ten zápas teším. Som síce na cestách, ale budem robiť maximum pre to, aby som si to pozrel. Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať a kto napokon postúpi ďalej.

Veríte viac Slovákom alebo Nemcom?