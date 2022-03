Fínsky expert: Slafkovský nie je zajac Duracell. Montrealu by sa hodil

"Ak by hral vo Fínsku v inom tíme, ako je TPS Turku, boli by jeho štatistiky ešte omnoho lepšie," povedal v rozhovore pre Sportnet ISMO LEHKONEN .

Každý sa ma neho vypytuje, dokonca aj z iných tímov NHL. Chcú vedieť, aký typ hráča je. Väčšinou im dám jednoduchú odpoveď. Je to veľmi dobre fyzicky stavaný hráč, mali by ste po ňom siahnuť. Som presvedčený o tom, že Slafkovského si niektorý tím vyberie v prvej päťke draftovaných hráčov. Dokonca je veľmi pravdepodobné, že sa dostane do TOP trojky.