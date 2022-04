Hrivík a Rybár knihu krstili medailami z Pekingu. Predstavili olympijskú pamätnicu

"Všetkých nás trochu mrzelo, že sme hneď po olympiáde museli odísť a nemohli sme si to patrične užiť. Verím, že touto akciou sa začne niečo, aby sme si to pripomenuli a budeme sa z toho všetci tešiť.

Bolo veľmi náročné sa z tej eufórie vrátiť do klubu a do toho všetkého. Keď je už taký veľký vrchol sezóny a potom treba ešte stále hrať, je to náročné. Človek sa už tak teší, aby prišiel domov a užil si úspech," povedal kapitán bronzového tímu Hrivík.

"Rád čítam knihy, rád sa vzdelávam a spoznávam nové veci. Som rád, že sa niečo takéto robí, nikdy som o tom nevedel a teraz som zistil, že pamätnica je po každej olympiáde. Budem veľmi rád, keď si ju prečítam.

Tie spomienky sa vynoria, pretože po olympiáde som na to musel rýchlo zabudnúť, ísť do klubu a sústrediť sa na to, čo tam je. Teraz sa mi to trošku vynorilo, no zase musíme dopadnúť na zem a sústrediť sa na to, čo prichádza.

Máme pred nami ťažké majstrovstvá a budú veľké očakávania. Uvidíme, ako sa ten tím vyskladá, chceme odohrať dobré zápasy, aby boli diváci a ľudia na Slovensku spokojní," povedal. Jeden z hrdinov olympijského tímu figuruje aj v úvodnej nominácii na MS spolu s ďalšími šiestimi medailistami z Pekingu.