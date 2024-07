Budaj bude trénovať v NHL, plní si sny. Ak by som mohol, dodnes by som chytal, smeje sa

Slovenský tréner v NHL. Roky to znelo ako sci-fi – od poslednej stredy je to realita.

Je to pre mňa veľká česť byť brankárskym trénerom v NHL. Každý tréner, ktorý začne trénovať, má záujem rásť, stúpať a dostať sa čo najvyššie. Teším sa. Bol to taký môj sen potom, ako som skončil kariéru brankára. Som veľmi šťastný a vďačný.

Ako prebiehali rokovania medzi vami a Anaheimom? Čím ste ich zaujali?

To je skôr otázka na generálneho manažéra a brankárskeho trénera. Kontaktovali ma, pýtali sa, či by som mal záujem. Povedal som, že samozrejme áno. Pôvodne som sa chcel dostať do A-tímu v Colorade, kde som viedol tím AHL, no to miesto bolo zaplnené. Keď sa ozval Anaheim, mali sme interview.

Vďaka Pánu Bohu som mal v AHL sezónu s dobrými výsledkami. Dva roky som pracoval s fínskym mladíkom Justusom Annunenom a podarilo sa mu dostať sa do NHL. V Colorade sme navyše mali dobré vzťahy, pomáhal som robiť skauting, pomáhal som s draftom.

Interview s Anaheimom bolo veľmi dobré. S trénerom, ktorý teraz trénuje v Anaheime, som pracoval v Colorade Eagles. Hovoril o mne veľmi dobré veci a navrhol generálnemu manažérovi Patovi Verbeekovi interview. Verím, že je to začiatok dobrej spolupráce

Trénerstvu sa v profesionálnej sfére venujete len tri roky, to sa dá považovať za raketové tempo.

(smiech) Niekedy tie veci trvajú omnoho dlhšie, samozrejme. Som veľmi vďačný, že už po troch rokoch som sa dostal hore. Je to úžasná vec. Človek musí rásť.