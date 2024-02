Zázrak sa nekoná. Je to neseriózne, reaguje Bure na vylúčenie ruských hokejistov

Nie je to až také prekvapenie. Vojnový konflikt sa neskončil. Pre Bielorusko to znamená, že nebude štartovať na majstrovstvách sveta 2025 a príde aj o príležitosť zabojovať v kvalifikácii o účasť na zimných olympijských hrách.

Vy im zakážete prísť na súťaž a vyhrá niekto, kto by inak s minimálnou pravdepodobnosťou vyhral, aká je potom hodnota tej zlatej medaily? Ja by som v živote nebránil športovcom, aby súťažili, veď nech ukážu, či majú na víťazstvo."

Pokiaľ má Rusko šancu na účasť na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026, bude sa zrejme snažiť svoju pozíciu vylepšiť. Napríklad aj cez tlak hráčov pôsobiacich v NHL.

„Na olympiádu chcem ísť. Myslím si, že každý by chcel. Pre Rusko to znamená veľa. Držím palce, aby sme boli na olympiáde, aby tam bol ruský národný tím, potom to bude skutočný turnaj najlepších proti najlepším, pretože bez ruského národného tímu to nie je ono," povedal Nikita Kučerov počas Zápasu hviezd NHL.