Třinec je nezlomný! Otočil ďalšiu sériu a teší sa z piateho titulu v rade

Česká extraliga - 7. zápas finále

"Oceliari" sa so šiestimi trofejami celkovo vyrovnali tiež Vsetínu. Hudáček so 16 bodmi (6+10) vyhral produktivitu vyraďovačky.

Domáci mohli skórovať vo vlastnom oslabení, Jan Mandát však nepretlačil puk do siete. Duel dospel za stavu 1:1 do predĺženia.

Rozhodujúci okamih prišiel v čase 83:51 min, keď Cienciala našiel Daňa na útočnej modrej čiary, ktorý mu prihrávku vrátil a útočník tretej formácie prekonal Willa pomedzi betóny.

"Bolo to ťažké, zvládli sme to ako tím. Oslavovať budeme poriadne," povedal Cienciala bezprostredne po zápase.

"Je to famózne, titul nikdy neomrzí. Tento rok sme si to veľmi vydreli. Tento tím je silný zvnútra, mali sme veľa zranených hráčov, no aj tak sme to zvládli," povedal Martin Růžička, ktorý vyhral siedmy titul v extralige.