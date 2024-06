Úmorné testy i bizarné otázky. Mladíci pred draftom absolvovali poslednú skúšku

Aj budúcoročný draft či ten ďalší vyzerajú nateraz celkom nádejne. Avšak rok 2024 by mal byť neúspešný.

"Je to posledná možnosť ukázať sa pred draftom v týždni plnom rozhovorov a testov. Hráči sa osobne stretnú s predstaviteľmi tímov NHL, ktorí si zisťujú maximum o možných budúcich hviezdach súťaže."

"NHL Combine je súčasťou cesty do NHL a udalosťou, na ktorú sa tešia nielen kluby, ale aj samotní účastníci," tvrdí Dan Marr, šéf NHL Central Scouting, podľa NHL.com.

Generálny manažér San Jose Sharks, ktorý už vyhlásil, že si ho chystá vybrať ako prvý výber, ho vzal na večeru. "Má skvelú povahu a je to vtipkár, páčilo sa mi to," povedal Celebrini o týchto chvíľach.

Pozornosť reportérov však pútali aj ďalšie veľké talenty. Bieloruský obranca Arťom Levšunov, o ktorom sa vraví, že by mohol byť dvojkou, mal večeru práve s Chicagom, teda tímom, ktorý bude voliť z druhej pozície.

Na novinárske otázky bola väčšina mladíkov pripravená, ale pred zástupcami klubov sa často zapotili. Už dobre známe otázky o tom, kto sa cíti ako aké zviera, opäť prekonala kreativita skautov a manažérov.

Napríklad zástupcovia Utahu sa mladíkov pýtali, aké hodnotenie majú v aplikácii Uber od vodičov.

Zapôsobil aj Čech

NHL si pre mladíkov pripravila niekoľko testov, v ktorých testovali ich silu či fyzickú kondíciu.

Pozoruhodnú silu predviedol Jett Luchanko. Kanadský center, ktorý by mal byť draftovaný v priebehu prvého či druhého kola, stlačil dynamometer silou 78 kíl v ľavej ruke a 79 kíl v pravej ruke, pričom v oboch ohľadoch bol najsilnejší z testovaných hráčov. Kamil Bednarik sa dostal do prvej desiatky so silou stisku 71 resp. 72 kilogramov.

Známy je test na stacionárnych bicykloch VO2 max. Meria kondičnú pripravenosť jednotlivcov tým, že udáva maximálny objem kyslíka, ktorý je človek schopný využiť. Čím je hodnota vyššia, tým je lepší fyzický výkon. VO2 max sa vyjadruje v mililitroch kyslíka na kilogram telesnej hmotnosti za minútu (ml/kg/min).

V tom bol najlepší Tij Iginla, syn legendárneho Jaromea Iginlu, s hodnotou rovných 65 ml/kg/min. Rovnaký výsledok dosiahol Oliver Josephson a na štvrtom mieste sa umiestnil Macklin Celebrini.

Na stacionárnom bicykli sa uskutočnil aj silový test, kde opäť dominoval Luchanko v pomere výkonu a hmotnosti s hodnotou 12,9 wattov/kg.

V skokoch do diaľky a do výšky s pomocou rúk a bez nej sa najlepšie predviedol americký zadák EJ Emery, takisto kandidát na prvé až druhé kolo draftu. S použitím rúk vyskočil 69 centimetrov, bez nich takmer 60. Do diaľky doskočil 312 cm. Z drepu vyskočil najvyššie kanadský forvard Jack Pridham - 49,5 cm.