New York Rangers

Jistotu vyřazovacích bojů už mají zaručenou Rangers. Celek z Manhattanu prožívá skvělou základní část. Rangers totiž pět zápasů před koncem základní části vévodí celé Východní konferenci se ziskem 108 bodů. Tým zkušeného trenéra Lavioletta má perfektně vybalancovaný tým a připravený porvat se o Stanley Cup. Rangers patří k týmům s nejméně inkasovanými brankami, na čemž má největší podíl brankářská dvojice Igor Šesťorkin a Jonathan Quick. Právě druhý zmiňovaný dostal v New Yorku po přesunu z LA druhý dech a tlačí na svého mladšího kolegu. Obranu má poté pod dohledem Adam Fox a útočné vozby táhne především Artemi Panarin, který s 111 body se řadí na čtvrté místo produktivity celé soutěže. Rangers půjdou do zápasu dvou tradičních celků nejlepší soutěže na světe v dobrém rozpoložení, z posledních deseti duelů padli pouze dvakrát.



Poslední zápasy:

Detroit Red Wings – New York Rangers 3:4

New York Rangers – New Jersey Devils 4:3

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 2:5

Arizona Coyotes – New York Rangers 5:8

Colorado Avalanche – New York Rangers 2:3pn



Nejproduktivnější hráči:

Artemi Panarin – 111 bodů, 45+66

Vincent Trocheck – 75 bodů, 25+50

Chris Kreider – 69 bodů, 37+32