Musíme sa zresetovať, boli sme ospalí, povedal Rantanen po prehre s USA

Američania sa pod vedením trénera Davida Quinna snažia o zisk zlatých medailí, čo sa USA naposledy podarilo pred 90 rokmi. Pozíciu lídra tímu by mal prebrať útočník Buffala Alex Tuch, ktorý to potvrdil hneď v piatkovom stretnutí dvoma gólmi.

Fín v prebiehajúcom ročníku NHL nastrieľal za Colorado spolu s play off 62 gólov. Dvadsaťšesťročný krídelník sa však v prvom zápase do štatistík nezapísal.

Švédi chválili brankára

Viac sa na triumf nadreli hráči Švédska, ktorí sa proti Nemecku rozbiehali ťažšie. V úvodnej tretine mali viac vyložených príležitostí Nemci.

"Mali sme dosť šancí na to, aby sme sa dostali do vedenia. Náš brankár chytal neuveriteľne, dal nám možnosť uspieť, my sme to však nevyužili," uvedomoval si nemecký útočník Dominik Kahun.

"Tri korunky" sa dostali do herného rytmu až v druhej polovici zápasu. Napokon favorita stretnutia vykúpil až teč Oscara Lindberga zo 42. minúty.