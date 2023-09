Mladý Fín sa zaradil k svetovej elite. Chcem vyhrať Norris Trophy, odkazuje obranca

Hoci prežil prelomový rok, v hlasovaní o zisk ocenenia skončil až siedmy. Jeho nádeje to však vôbec neovplyvňuje. Pre klub je kľúčovým bekom, o čom svedčí, že v ročníku 2022/23 hrával v priemere až 25:29 min. na zápas.

"To je tá vec, ktorú chcem naozaj vyhrať. Chcem byť najlepší obranca v NHL," vyhlásil pre NHL.com.

"Vedel som, že to mám v sebe, že môžem viac bodovať a byť viac zapojený do ofenzívy. Bol som schopný to všetko skĺbiť. Nemusel som ubrať z defenzívy, aby som bol ofenzívnejší," konštatuje.

Hoci sebavedomo vyhlasuje, že chce vyhrať Norris Trophy, nechce, aby si ľudia mysleli, že to odvracia jeho ambície od najhlavnejšej trofeje. S Dallasom si zahral vo finále Stanleyho pohára v roku 2020 a vo finále konferencie v roku 2023, no úspešné finále zatiaľ nezažil.

"Samozrejme, vždy hrám, aby som tímu pomohol vyhrať Stanley Cup, len chcem povedať, že ak bude šanca vyhrať aj Norris Trophy, bolo by to skvelé. Snáď sa to v budúcej sezóne podarí," želá si.