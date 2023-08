Mal psychicky týrať hráčov, vracia sa do NHL. Babcock si priznal chyby a chce sa poučiť

Šesťdesiatročný tréner sa do ligy vracia po viac ako trojročnej odmlke. V minulosti trénoval Anaheim, Detroit aj Toronto a nikde sa nevyhol excesom.

Kouča s bohatými skúsenosťami najali Columbus Blue Jackets. Urobili to napriek jeho povesti, preto sa nevyhnú tlaku médií.

"V prvom rade chcem povedať, že na tieto otázky odpovedám stále dookola," vyjadril sa. "Robím to rád, pretože nemám čo skrývať. Nesnažím sa utekať pred niečím, čo som kedysi urobil. Myslím si, že je dôležité priznať si akúkoľvek chybu, aby ste sa potom mohli snažiť polepšiť."

V klube sa ho neboja. Obranca Zach Werenski sa nedávno vyjadril, že verí, že Babcock urobil za svojou minulosťou hrubú čiaru.

"Nemyslím si, že by na to ostatní v tíme mali nejaký iný názor. Chalani sú podľa mňa naozaj nadšení, vlastne to tak vyzerá z rozhovorov s tými, ktorí sa s ním už stretli," povedal pre NHL.com.