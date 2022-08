Egocentrický tyran aj geniálny kouč. Mike Babcock ukončil trénerskú kariéru

Jeho koniec bol vopred plánovaný. S manželkou sa dohodli, že obaja pôjdu do dôchodku po oslave šesťdesiatych narodenín. Babcock ich bude mať v apríli.

OTTAWA. Svojho času patril k najuznávanejším hokejovým trénerom na svete. Jeho meno sa po príchode do Detroitu stalo pojmom.

V sezóne 1994/95 sa vrátil do WHL, a tam zostal na dlhší čas. Dôveru dostal od klubu Spokane Chiefs a jeho meno sa stávalo čoraz známejšie.

V duchu hesla "nikdy nehovor nikdy" nevylúčil, že by sa raz k svojej bývalej práci vrátil. Zatiaľ to však nemá v pláne. Zanechal kariéru, ktorou ovplyvnil generácie hráčov či fanúšikov, a to v pozitívnom, aj vo veľmi negatívnom slova zmysle.

Vďaka rastúcej popularite a neprehliadnuteľným schopnostiam si ho vyhliadli aj ľudia z Hockey Canada. V roku 1997 trénoval národný tím do 20 rokov a s hráčmi ako Joe Thornton, Daniel Brière, Martin Biron či Chris Phillips vyhral zlaté medaily z majstrovstiev sveta.

Do seniorského hokeja po prvý raz nahliadol v sezóne 2000/01 a zostal v ňom na dlhé dve desaťročia. Spočiatku ho Mighty Ducks of Anaheim zaradili do farmárskej AHL, kde trénoval Cincinnati.

Trénerom v Národnej hokejovej lige sa stal v ročníku 2002/03. Dva roky viedol spomínaný Anaheim.

Už v prvej sezóne zaujal hokejovú verejnosť, keď kalifornský klub po prvý raz v histórii doviedol do finále bojov o Stanleyho pohár. Tam však po sedemzápasovej bitke zvíťazili New Jersey Devils.

Po neúspešnej druhej sezóne a následnej výluke sa dostal do Detroitu, s ktorým sa jeho meno spájalo veľmi dlhý čas. Tu sa začala jeho predlhá šnúra postupov do play off.

V prvom roku v Motor City sa dostal len do prvého kola, no o rok sa tím prebojoval do finále konferencie a v roku 2008 vyhral Mike Babcock prvý aj posledný trénerský Stanley Cup.