Vyrástol pri Edmontone, zahrá si za Oilers. Splnený sen, hovorí

Do Spojených štátov putovali Ryan McLeod a Ty Tullio. "Olejári" sa rozhodli posilniť základňu talentov, keďže si zaňho vypýtali Matthewa Savoiea.

V NHL doposiaľ odohral jediný duel. Ešte v minulej sezóne totiž hrával prevažne v juniorskej WHL. Prechod k profesionálom tak zažije v rodných končinách.

Jeho ciele sú vysoké, rovnako ako ciele Oilers. Dúfa, že sa prebojuje do prvého tímu a pomôže porazenému finalistovi nájsť cestu k revanšu.

"Už počas juniorskej kariéry som hral v skvelých tímoch so šancou dostať sa ďaleko. Vtedy je to zábava. Chcete hrať o tituly a nemohol som si priať lepšie miesto, aby sa mi to mohlo splniť," povedal o Edmontone.