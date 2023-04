Réway pozvánku nedostane. Frühauf: Každý reprezentant je nositeľom kódexu

Pod vedením Craiga Ramsayho však Martin Réway nikdy v národnom tíme nehral a nestane sa tak ani v príprave pred MS 2023.

K nominácii Réwaya sa v podobnom duchu nedávno vyjadril aj bývalý hokejista Boris Válabik.

„Podľa mňa sa Martin Réway nehodí do súčasnej reprezentácie. Nebodoval v ôsmich zápasoch play-off a to nehovorí o konzistentnom výkone. To od útočníka tím potrebuje, aby opakovane pomáhal v produktivite svojmu útoku. To je dôvod, prečo to majú ofenzívni hráči náročné.

Vyžaduje sa od nich, že každý zápas budú dávať góly a pomáhali svojmu tímu. Réway nebude pomáhať pri oslabeniach a defenzíve. Osem zápasov bez bodu je príliš veľa," zhodnotil šance Réwaya expert RTVS Valábik.