Keď Pospíšil strelil gól, jeho brat Kristián plakal. Patrí do NHL, hovorí odhodlane

CALGARY. Začiatok kariéry Martina Pospíšila v NHL je veľmi emotívnou záležitosťou. Týka sa rodiny i priateľov. Slovenský nováčik patrí k najpríjemnejším prekvapeniam vôbec. Po 8 zápasoch má 5 bodov a od trénerov dostáva čoraz viac príležitostí. Nedávno ho v klube Calgary Flames vyhlásili za hráča týždňa a štatisticky patrí k najaktívnejším nováčikom v súťaži. "Má všetko. Je energický, zručný, inteligentný na ľade, takže kdekoľvek ho umiestnite, bude mať vplyv na tím," chváli ho spoluhráč Adam Ružička.

Kamaráti od mladosti Dnes sú súčasťou jedného tímu v NHL. Ako spomínajú na začiatky ich priateľstva, kedysi by ich ani nebolo napadlo, že sa čosi také môže stať. "Keď sme sa po prvýkrát stretli, hrali sme proti sebe v lige do 12 rokov. Je z Bratislavy a ja zo Zvolena, čo je od seba vzdialené len asi hodinu a pol. Pamätám si, že už keď som ho videl po prvý raz, bol fakt veľký. Mal potenciál," vybavil si Pospíšil pre oficiálny klubový web. "Na Slovensku sa snažia vytipovať si hráčov do reprezentácie už približne od 15 rokov. Ja som za národný tím po prvýkrát nastúpil v kategórii do 18 rokov a vtedy sme sa s Ružičkom zblížili. Ešte sa to prehĺbilo, keď nás oboch draftovali Flames. Nikdy by som si nebol pomyslel, že budeme v jednom tíme NHL, ale stalo sa a je to skvelé." Ružičku draftovali do NHL v roku 2017 zo 109. miesta. Pospíšila o rok neskôr ako 105. hráča v poradí. V ročníku 2023/24 sa po prvýkrát stretli v jednej kabíne v prvom tíme. Zvolen žije Pospíšilom Senzačný úvod Pospíšilovej kariéry znamená pre slovenských fanúšikov veľa. Dvojnásobne to platí o jeho rodákoch zo Zvolena. "Doma to vážne prežívajú. Teraz v lige nie je veľa Slovákov. A Zvolen je malé mesto, takže tým stále žijú. Každý mi fandí a dostávam kopec správ. Sledujú moje zápasy, hoci začínajú o tretej-štvrtej ráno. Musia vstávať skoro ráno do práce, ale aj tak ma povzbudzujú," hovorí Pospíšil.

"Veľa to pre mňa znamená. Naozaj cítim podporu, hoci prichádza z takej diaľky. Núti ma to byť lepším, pretože každý deň sa zobúdzam s úsmevom, nadšený z ďalšieho dňa v NHL. Milujem každú minútu v NHL." V lige sa chce udržať čo najdlhšie aj pre fanúšikov zo Zvolena. Momentálne sa o svoje miesto nemusí veľmi obávať - na svoje výkony počúva samú chválu od trénerov i spoluhráčov. Bratské puto Veľmi ho obdivuje aj brat Kristián. Ten jeho stretnutia sleduje v Brne, hráva za tamojšiu Kometu. Pred debutom bol azda ešte nervóznejší ako Martin. "Pred jeho debutom som sa cítil, akoby som išiel hrať ja sám. Bol som taký nadšený a hrdý. A keď strelil prvý gól, vohnalo mi to slzy do očí. Zamávalo to s mojimi emóciami, a to aj o deň neskôr, keď som sa díval na zostrihy. Ani neviem, prečo to tak je. Asi preto, že poznám jeho príbeh, viem, čím všetkým si prešiel. Som naňho taký hrdý," povedal pre Calgary Sun. Bratia sú si veľmi blízki. Martin v minulosti označil staršieho Kristiána ako jeho najobľúbenejšieho hráča a Kristián mu bol vždy veľkou oporou. "Všetky tie emócie v našej rodine sú výnimočné. Kristián stál pri mne v ťažkých časoch, keď som sa musel vysporiadať s otrasmi mozgu a inými zraneniami. Vždy mi pomáhal, preto je to aj preňho také špeciálne. Je veľkou súčasťou môjho príbehu," povedal Martin.