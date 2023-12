VIDEO: Nemcov kolega sa ukázal, prešiel cez celé klzisko a dal gól

NEW JERSEY. Obranca New Jersey Devils Luke Hughes sa postaral o krásny hokejový moment. Za nepriaznivého stavu 2:3 v hre bez brankára to zobral na seba a výnimočným spôsobom vyrovnal.

Puk prebral od brata Jacka pri vlastnej bráne a vo veľkej rýchlosti sa pustil dopredu. Preštrikoval sa cez súperov, dostal sa do priestoru medzi kruhmi a strelou švihom prekonal brankára Merzlikinsa.

"Robíte si zo mňa srandu? To bola rýchlosť od Lukea Hughesa," znelo z úst komentátora.

VIDEO: Gól Lukea Hughesa proti Columbusu