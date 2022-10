Na šokujúcu prehru Prešova reagoval generálny sponzor: Neprijateľné, zarážajúce

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po prvej tretine by si na ich víťazstvo nestavil zrejme ani najväčší fanúšik.

Viacero divákov odišlo z tribún a na druhú tretinu sa už ani nevrátili. Pri pohľade na konečný výsledok zrejme neverili vlastným očiam.

Hokejistom Liptovského Mikuláša sa podaril nevídaný obrat. Po úvodnej tretine zápasu s Prešovom prehrávali na domácom ľade už 0:5.

"Čo by som odkázal ľuďom, ktorí odišli po prvej tretine? Asi nám to pomohlo, pretože ostali len tí pozitívni, ktorí nás hnali. Všetkým, ktorí zostali do konca, som vďačný," povedal útočník Liptákov Peter Novajovský.