Košičania ubránili svoj hrad a vynútili si šancu dobyť prvýkrát aj ten spišský

„Chceli sme potvrdiť domáce prostredie a vyrovnať sériu na 3:3 a vďaka jednému perfektnému kolektívnemu výkonu sa to podarilo. Bolo to vidieť na ľade, spravili sme všetko, čo sme mali, hoci Spišská má silnú ofenzívu a dokázali nás niekedy zatlačiť, ale neurobili sme žiadne veľké chyby v systéme, čo nás teší. Určite budeme podobne chcieť zvládnuť aj zápas sedem.“

„Spišská si v úvode vytvorila šance, ale nás zachránil skvelý výkon Ričiho v bránke. Potom sme strelili šťastný gól a získali sebavedomie a pridali ďalšie dva góly aj po ich vyrovnaní. Druhá tretina bola z našej strany jedna z najlepších za posledné obdobie a tak sme aj do tretej tretiny šli s potrebným sebavedomím, dobre sme bránili, držali puk. Splnili sem svoj domáci cieľ a teraz je to už všetko na zápase číslo sedem v Spišskej,“ dodal Ceman.

„Keby sme to vedeli, tak to zmeníme. Možno je to tým, že je tu väčší ľad, že Košičania to tu dokonale poznajú a ženie ich skvelé publikum,“ reagoval po zápase tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar na otázku, prečo nedokážu jeho zverenci preniesť dominanciu z domáceho ľadu aj na ľad v Steel Aréne.

„Ťažko sa mi hľadajú slová. Z našej strany to dnes nebolo ideálne. Prišli sme sem s trochu inou predstavou. Oni dnes chceli trochu viac ten zápas a tak to aj dopadlo. Prvá tretina nebola zlá, mali sme tam veľa streleckých pokusov, ale oni boli efektívni. Tam sa ten zápas rozhodol. My sme už potom neboli schopní sa doňho vrátiť,“ priznal strelec jediného gólu Spišiakov Juraj Valach.

„Síce sme sa doňho dostali, ale o tri sekundy sme boli zase vonku. Takýto hore dole hokej nie je nič pre nás. My potrebujeme byť silní na puku v útočnom pásme, ísť do striel a dostať Košice pod tlak.“

Jeho spoluhráč Tomáš Mikúš ešte finálovú sériu nehral. „Pre mňa by to znamenalo veľa a veľmi by som chcel dosiahnuť taký veľký tímový úspech,“ želá si útočník, ktorý prišiel do Košíc v druhej polovici sezóny.

„Bude to veľmi ťažké. Už sme tam dvakrát dokázali vyhrávať 3:1 a tie zápasy sme napokon prehrali. Musíme sa z toho poučiť, dať zo seba všetko a podať podobne kolektívny výkon ako dnes. Ideme tam s pokorou a budeme drať ľad, aby sme to zvládli,“ sľubuje Bartánus.

Siedmy zápas vidí takto: „Doteraz síce vyhrávali domáce tímy, ale na druhej strane je to siedmy zápas a tam je to iné. Stále je to 50 na 50. Bude sa bojovať o každý kúsok ľadu. Musíme tam podať minimálne taký bojovný kolektívny výkon ako dnes a dúfam, že to urveme na svoju stranu. Máme skúsené mužstvo a skúsený realizačný tím na to, aby sme sa dali dokopy, niečo vymysleli a zvládli to. Pre oba tímy je to zápas o všetko.“

Valach napriek doterajšiemu priebehu série považuje aj v siedmom zápase za favoritov súperov z Košíc.

„Naši fanúšikovia by si určite zaslúžili finále. Za celú sezónu, za to, ako nám vždy verili a povzbudzovali nás. Ale stále je to šport, je tam množstvo faktorov a určite sa nedá sľúbiť, že vyhráme. Ale môžem sľúbiť, že pre to urobíme všetko,“ dodal spišskonovoveský obranca.