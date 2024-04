Michalovce skončili pred bránami finále. Drgoň: Nitra ide veľkú jazdu, držím im palce

NITRA. Hokejisti Michaloviec nedokázali zastaviť rozbehnutú Nitru a ich cesta sa v play off Tipos extraligy zastavila pred bránami finále. Tridsaťdeväťročný obranca Adam Drgoň po rozhodujúcom šiestom stretnutí (3:4 po predĺžení) uviedol, že napriek vypadnutiu s ôsmym tímom základnej časti, nemôžu Zemplínčania hodnotiť "bronzovú" sezónu negatívne.

"Vždy to bolí, keď prehráte v predĺžení. Je to škoda, pretože sme to dotiahli na 3:3 a momentum bolo na našej strane. Je to ťažké teraz hodnotiť, keďže je človek v emóciách. Stretla sa z môjho pohľadu najlepšia partia ľudí, akú som zažil za 20 rokov.

Rozhodli prvé dva zápasy, ktoré sme prehrali, potom sme to stále iba naháňali. Všetci vieme, ako sa v Nitre hrá, je to ťažké, mali výbornú podporu fanúšikov. Treba uznať kvalitu Nitry, od zápasu k zápasu sa zlepšovali, vyhýbali sa im zranenia. Dokázali štyrikrát zvíťaziť, klobúk dole a ja im gratulujem k postupu. Musíme si vážiť aj bronzovú medailu, tešiť sa z malých vecí. Netreba hodnotiť sezónu negatívne, podľa mňa bola výborná. Jasné, že cieľ bolo finále, ale taký je šport a Nitra zaslúžene postúpila," uviedol Drgoň po sobotňajšom vypadnutí. VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Michalovce

Drgoň: Je to šport, nie je to zakliatie Proti Nitre nevyhral tento obranca žiadnu sériu. Prvýkrát v semifinále sezóny 2018/19 prehral v drese HKM Zvolen vo štvrťfinále 3:4 na zápasy.

V predošlých dvoch ročníkoch stroskotal na Nitranoch spolu s "kamzíkmi", raz vo štvrťfinále 3:4 na zápasy a v uplynulej sezóne 0:3 v predkole. "Musím to povedať na rovinu, ja som ešte sériu s Nitrou v kariére nevyhral. Je to šport, nie je to nejaké zakliatie. Treba dať Nitre kredit, hrali výborne, možno dali niekedy šťastné góly, ale išli mu naproti," poznamenal skúsený bek a pokračoval: "Nitra má asi každý rok niečo v sebe, aj keď pomenia hráčov. V play off dlhodobo ukazujú, že to vedia hrať, môže to byť aj domácou kulisou, pred ktorou je to ťažké. Postúpia z hocijakej pozície a myslím si, že ich nikto vo vyraďovačke nechce. Dávali góly s ľahkosťou, vychádzali im presilovky, zatiaľ im to od prvej série s Trenčínom klape. Ja to poviem na rovinu, držím im palce vo finále, idú veľkú jazdu."

Neúnavná Nitra Nitrania začali svoju cestu za postupom do finále 11. marca, keď odohrali prvý duel predkola play off proti Trenčínu. Po päťzápasovej sérii ihneď vykročili do bojov proti víťazovi základnej časti a spolu so sériu s Michalovcami odohrali 21 stretnutí v priebehu 34 dní. Michalovčania si vo štvrťfinále poradili so Zvolenom 4:1 na zápasy, pričom ich súper absolvoval rovnako ako Nitrania, predkolo o play off.

Napriek obrovskému rozdielu v počte náročných súbojov, neevidoval Drgoň na mužstve Antonína Stavjaňu žiadnu únavu: "Za sedem dní hrala Nitra proti Trenčínu päť zápasov, to je masaker. Na Zvolene to bolo už vo štvrťfinále veľmi vidieť, na hre Nitry to ani nebolo cítiť, výborne korčuľovali."

Bola to pekná cesta, zhodnotil tréner Valtonen Svojich zverencov podržal po konci sezóny aj tréner Tomek Valtonen. "Bol to skvelý zápas od oboch tímov. Od začiatku až do konca sme bojovali. Ťažko sa tvorili šance v tomto bojovnom zápase, ale verili sme do konca. Neprestali sme pracovať, aj keď sa stali nejaké veci počas tejto série. Teraz cítime sklamanie, ale bojovali sme, prehrali sme veľmi tesne, v tesnom zápase. Mali sme dobré momenty, nestačilo to, no na konci som veľmi pyšný na tento tím a na mojich kolegov," poznamenal kouč, ktorý v závere základnej časti nahradil na striedačke vtedajšieho kormidelníka Petra Kúdelku a jeho práca bude pokračovať aj v ďalšej sezóne: "Bola to pekná cesta, ktorú si zanalyzujeme a ideme ďalej. Zmluvu mám stále v Michalovciach."

Pavúk play-off Tipos extraligy