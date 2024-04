Z podceňovaného tímu finalista. Nebudem to tajiť, vyhŕkli mi slzy, reaguje tréner po výhre

NITRA. „Vždy hovorím, že by som ešte chcel priniesť titul do Nitry. Teraz sme k tomu blízko, dostali sme sa do finále. Ktovie, či sa to ešte v mojej kariére bude opakovať. Chcem to naplno využiť,“ ako prvé uviedol v priestore pre novinárov kapitán HK Nitra Branislav Mezei. Štyridsaťtriročný obranca stmeľoval kabínu a podpísal sa pod prekvapenie celej súťaže. Nitra ako outsider postúpila do finále. V semifinále Tipos extraligy zdolala Michalovce 4:2 na zápasy. Dramatický šiesty duel rozhodlo až predĺženie. Šťastným hrdinom zápasu sa stal domáci hrč Sebastián Čederle.

Hralo sa tvrdo Od úvodu sa hralo tvrdo, hráči Michaloviec nemali čo stratiť. Stupňovali sa ostré zákroky pri mantineloch, ale rozhodcovia ich nechali nepovšimnuté. To sa nepáčilo domácim fanúšikom, ktorí hlasno protestovali. Najprv pri vzájomnom vylúčení poslali jedného z Nitranov arbitri za filmovanie na trestnú lavicu a nakoniec hráči Michaloviec mali k dispozícii aj presilovú hru. „Štyri fauly nevideli a teraz pískajú,“ kričali nahnevaní diváci. „Táto liga nemá obdobu,“ zborovo tlieskal nitriansky kotol. Michalovčania však ponúknutú presilovú hru nevyužili. Súpera síce zomkli, ale obetaví Nitrania sa hádzali do každej strely na brankára Aittokalia.

Dráma v závere Diváci gól videli až v štvrtej minúte druhej tretiny. Mikko Kosa z vlastnej bránkovej čiary našiel milimetrovou pasom Roberta Jacksona, ktorý sa v samostatnom nájazde nemýlil a rozradostil nitrianske tribúny. „Mikko nie je najrýchlejší hráč, ale je rozumný. Má dobrú rozohrávku. Vie upokojiť hru a podržať puk. Vie nájsť aj zložitú nahrávku,“ pochválil asistent trénera Ivan Švárny. Pokračovalo sa v tvrdej hre, súboje sa dohrávali a množili sa drobné šarvátky. Pri hre štyroch na štyroch sa dokázal pred bránou uvoľniť Patrick Newell – 2:0. „Chceme finále,“ kričal vypredaný nitriansky štadión.

V záverečnom dejstve však Michalovčania dokázala zdramatizovať zápas. Dvakrát sa im podarilo znížiť na rozdiel jediného gólu a v hre bez brankára vyrovnala stav stretnutia na 3:3. Obranca Kristofers Bindulins prekonal všetko, čo mu stálo v ceste a na michalovskej striedačke prepukla obrovská radosť. „Vyrovnali sme na 3:3, ale musíme zložiť klobúk pred nitrianskym tímom. Hrali veľmi dobre všetkých šesť hier. Nechcem hľadať žiadne výhovorky, bola to výborná séria proti dobrému tímu s výbornými fanúšikmi. Slovensko by malo byť hrdé na svoju extraligu, ktorá je veľmi dobrá. Každý hrá dobrý fyzický hokej rovnako ako národný tím,“ prezradil útočník Michaloviec Kaspars Daugavinš. „Druhý gól bol šťastný a potom súper odvolal brankára. Vyšlo im to. Spravili sme tam možno nejaké chyby. Pustili sme ich naspäť do zápasu, ale našťastie so šťastným koncom,“ dodal Mezei. Slzy šťastia O víťazovi sa rozhodlo až v predĺžení, kde mali mierne navrch Michalovce. Hrdinom zápasu sa však stal Sebastián Čederle, ktorý trafil medzi Škorvánkove betóny. „Keď sme hrali disciplinovane a našu hru, tak sme mali navrch. Do predĺženia sme si povedali, že budeme viac korčuľovať. To sa vyplatilo. Keď som dal gól, bolo to neskutočné. Nevedel som, čo mám robiť. Zapamätám si to do konca života,“ opísal šťastný strelec. „Nebudem sa tajiť, vyhŕkli mi dve slzy. Aj chlapi si môžu poplakať. Dosť som precítil, ako sme sa celý realizačný tím objali. Doprial som to chlapcom za bojovnosť. Som za nich veľmi rád,“ reagoval Švárny. VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Michalovce

Hráči Michaloviec sa umiestnili na treťom mieste. Bronz sa im však spočiatku málil. „Jasné, že tím mal naviac. Cieľ bol zisk titulu. Vážime si aj bronzovú medailu a tešíme sa z nej. Netreba sezónu hodnotiť negatívne, podľa mňa bola výborná. Nitra zaslúžene postúpila,“ reagoval obranca Adam Drgoň. „Bola to výborná hokejová hra od oboch tímov. Prevláda sklamanie, chceli sme vyhrať každý zápas. Aj my sme mali na našej strane dobré momenty rovnako ako súper. Som však hrdý na hráčov a na môj trénerský štýl. Bola to úžasná cesta, ktorú si musíme ešte zanalyzovať,“ uviedol tréner hostí Tomek Valtonen. Šiesty hráč na ľade Hráči Michaloviec sa zhodli, že proti Nitre sa im hralo ťažko. „Všetci vieme, ako ťažko sa v Nitre hrá. Majú výbornú podporu fanúšikov, ale treba uznať aj kvalitu hráčov. Zlepšovali sa od zápasu k zápasu. Vyhýbali sa im zranenia. Osobne som sériu s Nitrou ešte nikdy nevyhral. Myslím, že toto bola už piata v mojej kariére. Je to však šport, nie žiadne zakliatie. Nitre dávam kredit, hrali naozaj výborne. V našej sérii hrali s väčšou ľahkosťou. Nitra má niečo v sebe. Aj keď pomenia hráčov, tak v play off ukazujú, že vedia hrať. Môže to byť aj domácou kulisou. Je to tak každý rok. Nezáleží, z ktorého miesta postúpia do play off. Nikto s nimi vo vyraďovacej časti nechce hrať. Možno tréner Stavjaňa robí nejaké zázraky,“ reagoval Drgoň.

Atmosféru si pochvaľoval aj lotyšský útočník Daugavinš. „V Nitre je podobná atmosféra, akú som zažil vlani v Nemecku. Aj tam boli malé arény s hlasnými fanúšikmi, ktorí spievali piesne a vášnivo povzbudzovali. Vždy je náročné hrať v takomto prostredí. Vedeli sme to aj teraz. Nitra mala šiesteho hráča na ľade. Je to oveľa lepšie, ako hrať v tichom prostredí. Je to zábava, aj keď hráme proti nim,“ doplnil jeden z lídrov michalovskej kabíny.

Sebavedomie stúplo Nitrania si zahrajú finále po dvoch rokoch. V sezóne 2021/2022 podľahla Slovanu Bratislava. Teraz jej súper vzíde z dvojice Spišská Nová Ves - Košice. Hráči si veria na hocikoho. „Mužstvo sa zomklo a nabralo sebavedomie. Vieme, že môžeme poraziť hocikoho. Mentálna sila je dôležitá. Dúfam, že nám to vydrží aj vo finále. Človek si ani nespomenie, že sme hrali sériu s Trenčínom a pritom to bolo veľmi náročné. S Popradom sme mali tiež dva zápasy zlomové. V jednom sme dokázali otočiť z 0:3. Sú tam senzácie za senzáciou. Užívame si to a chceme si to užiť dokonca. VIDEO: Nitra oslavuje postup do finále

Kabína pracuje spolu. Chalani si veria a je to vidieť. Naberáme sebavedomie, ktoré budeme potrebovať na finále. Nehrá sa na to, kto má koľko bodov, ale hráme na výhry. Každý pracuje pre tým. Keď hráme svoju hru, je nás ťažko zastaviť a súpera uťaháme v závere zápasu. To je naša cesta,“ povedal Mezei. „Záver základnej časti nám nevyšiel a každý nás odpisoval. Toto však bola naša cesta - cez Trenčín, Poprad a Michalovce. Sme vo finále,“ zakončil Švárny.

Pavúk play-off Tipos extraligy