Michalovce pod novým trénerom ešte neprehrali, Košičania atakujú negatívny rekord

KOŠICE. Šieste východniarske derby sezóny medzi Košicami a Michalovcami prinieslo v košickej Steel Aréne vyrovnaný zápas so šťastnejším koncom pre Zemplínčanov, ktorí dokázali u obhajcu titulu vyhrať aj tretí zápas.

Michalovský útočník skóroval po viac ako mesiaci a pol. Košičanom na víťazstvo nestačili ani ďalšie dva góly Tibora Mikúša, ktorý vletel do zostavy majstra ako víchor a po príchode z Nových Zámkov strelil v troch zápasoch už 5 gólov.

Bol to celkovo super zápas, ktorý mohol skončiť hocijako. Potrebujeme už konečne vyhrať takýto do poslednej minúty vyrovnaný zápas,“ povedal po zápase košický tréner Dan Ceman.

„Bol to vyrovnaný zápas. Mali sme v prvej tretine viacero presiloviek aj šancí, nastrelili sme pár tyčiek, ale nemali sme to šťastie, aby sme strelili viac gólov. Potom sa hralo hore dole.

Aj dnes sa to ukázalo. Bolo to o jednej chybičke, jednom detaile,“ dodal Mikúš narážajúc na situáciu pred rozhodujúcim gólom, púred ktorým prišlo zaváhanie ďalšieho nového hráča v drese Košíc obrancu Shawna Lalonde pri forčekingu súpera za košickou bránkou.

Mikúš taký štart v novom mužstve ešte nezažil

V Mikúšovi príchod do Košíc zobudil strelecké inštinkty. V Nových Zámkoch strelil vo vyše štyridsiatich zápasoch 9 gólov, v košickom drese strelil už 5 v troch doteraz odohraných zápasoch: „Takýto štart si nepamätám nikde. Ešte som to nezažil. Ale je to aj vďaka chlapcom v našej lajne a celému mužstvu.

Chcem sa poďakovať celej kabíne aj klubu za to, ako ma prijali. Od príchodu sú to len samé pozitíva. Budem robiť všetko pre to, aby som sa odvďačil“.

Ako priznal výborne mu sadli aj spoluhráči v útoku Michal Chovan a Joona Jääskeläinen.

„Veľmi mi pomohli v prvých zápasoch, kedy som si musel zvyknúť na nový systém, na nové veci, ktoré odo mňa vyžadoval tréner. Uľahčili mi to. Cítiť medzi nami chémiu a zatiaľ nám to ide,“ dodal Mikúš.