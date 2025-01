Košičan Martel hetrikom pochoval nádeje Liptákov, ktorí sa zobudili neskoro

V polovici druhej tretiny išli domáci po góle Bretta Pollocka do trojgólového vedenia, ale necelé tri minúty pred koncom tretiny vrátil Liptákov do zápasu gól Haraldsa Egleho a necelých päť minút pre koncom tretiny sa dokonca začala črtať dráma, keď na rozdiel jedného gólu znížil v presilovke Marland Quince.

Ale po necelej pol druha minúte z ostrého uhla zavŕšil hetrik Martel a Košičania si už víťazstvo postrážili.

„Vždy máte dobrý pocit, ak dáte gól. A keď sa vám to podarí v zápase trikrát, tak je to ten najlepší pocit. Jeden hetrik som už za Košice mal v príprave a som rád, že sa mi podaril aj v lige. Je to o to lepšie, že sme zlé obdobie.

Po troch prehrách posebe sme boli trochu v panike, najmä kvôli tomu, ako sme hrali, čo sa týka nasadenia. Ale dnes to bol dobrý spôsob, ako začať nový rok,“ povedal po zápase trojgólový Martel, ktorý podľa vlastných slov našiel spoločnú chémiu s Archambaultam: