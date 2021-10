Kopecký sa o sexuálnom obťažovaní dozvedel až od právnikov: Šokovalo ma to

"Nevedel som o ničom. Dozvedel som sa to pred niekoľkými mesiacmi, keď mi volali cez telemost právnici. Vtedy mi nepovedali ani konkrétne mená, len to, či som niečo v tej dobe postrehol.

Tridsaťdeväťročný dubnický rodák tvrdí, že v šatni sa určite vtedy neriešilo nič, čo by malo spojitosť s obťažovaním jedného z hráčov. Z toho vyplýva, že ostatní hokejisti o tom ani nemuseli vedieť.

"Boli sme vtedy plne sústredení na play off, niečo také by som určite postrehol. Odsudzujem podobné veci ako sexuálne obťažovanie alebo rasizmus. Nemá to so športom nič spoločné a nepatrí to nielen tam, ale ani do slušnej spoločnosti," zdôraznil Kopecký.