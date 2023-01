Veria, že tácka im prinesie šťastie. V boji o záchranu Nitre nepomôže Bajtek

"V sezóne sa nám už stalo, že sme mali viacero oslabení po sebe alebo sme čelili jednému dlhšiemu a zvládli sme to. Aj teraz som veril, že nám to vyjde. I keď každý tím mal na presilovky dobrých hráčov.

Víťazstvo v Kontinentálnom pohári v minulosti znamenalo miestenku v prestížnej Lige majstrov, no tentoraz je to inak.

"Vedeli sme to vopred, ale od začiatku sme hovorili, že do Pohára nejdeme za vidinou postupu do Ligy majstrov. Brali sme to ako spestrenie programu. Chceli sme mať jednu skupinu doma, čo sa nám podarilo v semifinálovej fáze.

Možno sa niekto na to bude pozerať tak, že sme zbytočne odohrali šesť zápasov navyše, ale pred sezónou nikto nemohol predpovedať, v akej situácii (v extralige) budeme a že sezónu nám až tak výrazne popretkávajú zranenia.

S odstupom času sa teším z toho, že sme to hrali, lebo z pohľadu klubu je to úspech. Získali sme do zbierky medzinárodne uznávaný pohár, hoci vnímam fakt, že najvyspelejšie hokejové krajiny v Európe sa tam nie vždy prihlásia.

Ale v dnešnej dobe sa nemôžeme na Slovensku na nič hrať a tváriť sa, že náš hokej je niekde inde ako ten vo Francúzsku či Anglicku. Tí, ktorí tam cestovali a videli len štadión, museli uznať, že aj francúzsky hokej urobil veľký krok vpred. Takú arénu môžeme len závidieť. Chcel by som sa dožiť dňa, aby nám aj v Nitre vyrástol aspoň takýto štadión," uviedol Kováčik.