Keď Kanaďania padli „na hubu“. Pred 50 rokmi sa začala séria, ktorá zmenila hokej

MONTREAL, MOSKVA. Písal sa rok 1972. Hokej brali Kanaďania ako svoju výsadu. Bol to ich šport. Národné bohatstvo.

Že ho vie hrať aj niekto iný? A že v ňom dokáže držať s nimi krok? Pred päťdesiatimi rokmi to v Kanade znelo ako sci-fi, čosi nepredstaviteľné.

„Vedeli sme, že to hrajú aj iní ľudia, ale bola to skrátka kanadská hra. A pretože kanadský spôsob bol najlepším spôsobom hokeja, v podstate to znamenalo, že sa hokej hrať inak ani nemohol,“ spomína si na začiatok sedemdesiatych rokov podľa The Score brankár Ken Dryden.