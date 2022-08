Slafkovský o jednej kategórii nevedel: Príjemná bodka za sezónou

Slafkovský mal v týchto dňoch štartovať na MS do 20 rokov v Edmontone, no po úspešnom drafte, v ktorom si ho Montreal vybral z prvého miesta, mu klub NHL neudelil súhlas štartovať na šampionáte.

Vedia, čo robím a tešia sa, kedy prídem. Komunikovali sme aj o tom, čo môžem robiť a čo nie, ale je to viac menej na mne. Na ďalší týždeň odlietam do Montrealu a tam sa budem pripravovať až do začiatku kempu."

Počas leta na Slovensku prípravu nezanedbal, naopak, pracoval tvrdšie ako inokedy.

"Nemusel som si ani ´nakladať´, kondičný tréner mi naložil sám. Komunikujem všetko s ním, vie, kedy pridať a vie, kedy ubrať."

S Bondrom a Pálffym? To by bola paráda

Čerstvý laureát ankety Hokejista roka priznal, že momentálne ho fanúšikovia na sociálnych sieťach neobťažujú tak ako tesne po drafte.

V Montreale ho priaznivci Canadiens zatiaľ ešte len spoznávajú. "Písal mi mediálny manažér, či neprídem na také niečo ako deň klubu, ale to nestíham. Ale bude ešte niečo, teším sa aj na to."

Na štvrtkovom galavečere prijali do Siene slávy aj dve legendy slovenského hokeja Petra Bondru a Žigmunda Pálffyho.

Na otázku, koho z nich by si vzal do útoku, odpovedal víťaz hlavnej ankety jednoznačne. "Ja na centri, oni dvaja na krídle. To by bola paráda."