Slafkovský a Montreal? Hodili by sme sa k sebe, hovorí Slovák

Samozrejme, môžem aj sám strieľať a prihrávať. Ak by som mal vo formácii dobrých hráčov, mohli by sme strieľať veľa gólov," myslí si Slafkovský.

Najproduktívnejší slovenský hokejista na MS 2022 vo Fínsku by si rád zahral s mladými útočníkmi Montrealu Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.

"Páči sa mi predstava hrať s nimi vo formácii. Keďže nie sú veľmi robustní, mohli by mať takého krídelníka na ľavej alebo pravej strane, ktorý by pre nich získaval puky, vytváral im šance alebo sám strieľal góly," skonštatoval Slafkovský.

Ako by sa cítil, keby ho draftovali Canadiens? "Znamenalo by to pre mňa veľa, je to klub s bohatou históriou a veľkou fanúšikovskou základňou. Radi víťazia a ja tiež, takže by sme sa k sebe hodili."