Trenčín angažoval útočníka z Nitry, je ním bývalý reprezentant Slovenska

TRENČÍN. Do kádra hokejistov HK Dukla Trenčín pribudol 23-ročný útočník Jozef Baláž, ktorý v sezóne 2022/2023 pôsobil v Nitre. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

V ročníku 2021/2022 bol Baláž jeden z kľúčových hráčov Nitry v ceste za postupom do finále, pričom si premiérovo vybojoval reprezentačné pozvánky.

Následne zamieril do Karlových Varov, v ktorých už v minulosti pôsobil, no v drese českého extraligistu nemal stabilnú pozíciu a počas sezóny 2022/2023 sa vrátil do Nitry.