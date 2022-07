Chicago čaká dlhá prestavba, Toews z toho nie je nadšený. Odíde?

"Bavíme sa tu o procese, ktorý potrvá aspoň päť rokov. To sa mi vôbec, ale že vôbec nepozdáva," vravel Toews pre Marka Lazerusa z The Athletic.

Za posledných päť sezón sa Blackhawks dostali len do play off len jediný raz. Tvrdú prestavbu však započali až s príchodom nového manažmentu na čele s Kyleom Davidsonom.

Ten sa do nej pustil zhurta. Nenechal si ani mladých hráčov. Vymenil strelca Alexa DeBrincata i perspektívneho 21-ročného Kirbyho Dacha, trojku draftu 2019.

"Vezmite si, že Alexa DeBrincata si pod ochranné krídla vzal Patrick Kane. Podobné puto bolo medzi mnou a Kirbym Dachom. A zrazu sú obaja preč," krúti Toews hlavou.

"Snažím sa byť trpezlivý, ale čas je nemilosrdný. Som na tom tak, že si nemôžem sadnúť a na rovinu povedať, čo budem ďalej robiť, lebo naozaj neviem.

Je škoda, že to muselo zájsť až sem, ale tak to prosto je. Už dlho nemám nad vecami kontrolu, a zdá sa mi to trochu divné vzhľadom na to, že som kapitán."

Tridsaťštyriročný Kanaďan sa do NHL vrátil po ročnej pauze. V 71 dueloch zaknihoval 37 bodov za 12 gólov a 25 asistencií.

Je zrejmé, že v Chicagu už šancu na ďalší Stanley Cup nedostane. Ak chce odísť, o rok bude neobmedzene voľným hráčom.