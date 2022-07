Gaudreau bol blízko podpisu s New Jersey. Potom však zavolali z Columbusu

"Predtým som mal seriózne rokovania s dvomi klubmi. S jedným z nich už to bolo skoro podpísané, keď asi o štvrtej poobede znenazdajky zavolali z Columbusu. Agentovi som okamžite povedal, že tam chcem ísť, aby to skúsil vybaviť. To je miesto, kde chcem byť práve teraz," vyjadril sa útočník v podcaste Spittin Chiclets.

Opustil Calgary, kde by dostal viac peňazí aj dlhší kontrakt, chcel ísť vraj bližšie k domovu. Napokon si vybral Columbus, ktorý do jeho pôvodných plánov nezapadá ako iné kluby.

Podľa insidera Pierrea LeBruna by hviezda dostala v New Jersey sedemročný kontrakt v ročnej hodnote viac ako deväť miliónov dolárov. Rovnakú dohodu si vyjednal aj v Ohiu - na sedem rokov s ročným platom 9 750 000 dolárov.

"Vždy som vravel, že chcem hrať bližšie k domovu, ale Columbus je ideál, lebo nie je zas až tak blízko, aby som bol denno-denne bombardovaný rodinou či priateľmi," vysvetľuje svoju voľbu.

Blue Jackets ulovili veľkú rybu. Dvadsaťosemročný krídelník bol vlani druhým najproduktívnejším hráčom NHL, v 82 dueloch pozbieral 115 (40+75) bodov.

Vraví, že nečakal takú veľkú vlnu negatívnych reakcií zo strany fanúšikov Calgary.

"Iste, vedel som, že sa nájdu fanúšikovia, ktorí mi to budú mať za zlé, ale nevedel som, že to bude až takto veľké," tvrdí. "Chápem to, sú vášniví. Milujú Flames, milujú hokej. Aj ja mám to miesto rád, nie je príjemné odísť odtiaľ. Prajem im len to najlepšie, snáď sa cez to čoskoro prenesú."