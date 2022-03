Aby ste ho získali, musíte draho zaplatiť. Klingberg zrejme ostane v Dallase

DALLAS, RALEIGH. Výmena Johna Klingberga vyzerala v januári ako samozrejmá vec. Okolnosti sa však odvtedy zmenili. Generálny manažér Dallas Stars Jim Nill oznámil, že obrancu zrejme nevymenia.

Učinil by tak len v prípade, ak by prišla ponuka, ktorá by „ho totálne uniesla“.

„Aby to bolo jasné, nevolám klubom ohľadom neho,“ povedal Nill pre nhl.com. „Ale ak niekto zavolá s ponukou, ktorá ma pozitívne prekvapí, urobím, čo bude najlepšie pre tím.“