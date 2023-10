Bol dvanásty najproduktívnejší hráč histórie, ale bez Stanley Cupu. Thornton ukončil kariéru

NEW YORK. Štyridsaťštyriročný kanadský hokejista Joe Thornton ukončil kariéru.

"Keď vidím, koľko ľudí sa ma na to stále pýta, asi vám to musím povedať: Oficiálne končím kariéru v NHL," prehlásil Thornton vo videu. "Myslel som si, že na to prídete aj sami, ale stále ste sa pýtali."

"Ak ma budete hľadať, viete, kde ma nájdete - budem na klzisku," dodal.