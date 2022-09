Svečnikov sa sťahuje do Kalifornie, podpísal zmluvu so San Jose

Oproti vlaňajšku si trochu polepší. Aj v poslednej sezóne mal len jednoročný kontrakt, pričom v NHL mal rovnaký plat, no v AHL dostával iba 215 tisíc.

Kontrakt potrvá rok a bude dvojcestný. Na úrovni NHL vynesie ruskému forvardovi minimálnu mzdu, a to 750 tisíc dolárov. V AHL si zarobí 350 tisíc.

Svečnikov odohral prvé zápasy v NHL v ročníku 2016/17. Do dnešného dňa nastúpil do 113 stretnutí so ziskom 31 (12+19) bodov. Bol devätnástkou draftu 2015.