Ocenil prácu spoluhráčov. Útočník Minnesoty napodobnil Gáboríka

NEW YORK. Americký útočník Jason Robertson sa stal šiestym hráčom tohto ročníka NHL, ktorý pokoril hranicu 100 bodov. Podarilo sa mu to pri víťazstve Dallasu nad Nashvillom 5:1, keď dosiahol bilanciu 1+3.

Pridal sa ku Keithovi Tkachuckovi a Mikeovi Modanovi, ktorým sa to podarilo v trinástich ročníkoch, Patrick Kane a Joe Mullen to dosiahli jedenásťkrát.

Pred ním sa to podarilo v dvoch sezónach (2001/2002 a 2002/2003) iba slovenskému útočníkovi Mariánovi Gáboríkovi.

Dvadsaťjedenročný útočník Boldy nastrieľal v predošlých ôsmich zápasoch až jedenásť gólov, no za vlastným úspechom vidí tímovú prácu: "Hrám vo formácii so skvelými spoluhráčmi. Jednoducho to tam padá."