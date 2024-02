Pittsburgh vyradil číslo Jaromíra Jágra. Boli to najlepšie roky v živote, spomínal

"Môžete sa opýtať kohokoľvek v Česku či v Európe. Keď poviete "Jaromír Jágr", okamžite myslia na Pittsburgh Penguins. Tých jedenásť rokov tu bolo skvelých. Asi najlepších v mojom živote. Ďakujem vám za to," povedal vo svojom príhovore.

Stalo sa to pred zápasom s Los Angeles Kings. Pred ním sa uskutočnil 40-minútový ceremoniál, pri ktorom si Čecha poctili predstavitelia a hráči klubu, rôzne legendy i fanúšikovia.

Sidney Crosby o ňom vyhlásil: "Keď sa pozriete do hokejových dejín, on patrí k hráčom, na ktorých musíte myslieť. Skutočnosť, že hral tu a že tu zanechal taký odkaz, to, čo dosiahol v kariére, je neskutočné. Máme šťastie, že môžeme byť súčasťou týchto momentov."