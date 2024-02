Presvedčil ostatné kluby, aby ho nedraftovali. Jágr si Pittsburgh vyvolil už ako mladík

Jeho príhovor prinášame v plnom znení:

“Poviem vám, tento víkend je nádherný. Trénoval som s tímom a bolo to super. Mali sme spoločnú večeru, za to vám ďakujem. A dnes tie zostrihy, videá, góly, účesy... krásne spomienky.

Pamätám si, ako môj prvý tréner Bob Johnson vždy vravieval: “Dnes je skvelý deň na hokej.” Použijem to, no trošku by som ten výrok pozmenil. Dnes je skvelý deň pre mňa.

Byť tu, počuť to povzbudzovanie, a to som ani nemusel streliť gól. Je to nádherné. Nikdy ma to neomrzí. Som poctený, že sa Pittsburgh Penguins rozhodli vyradiť moje číslo 68.

Verím, že spojenie medzi mnou a Pittsburghom sa začalo dávno. Vždy som veril v Boha, vo vyššiu moc a v to, že sa vám splní, v čo veríte.

Raz som ako mladý sledoval hokej v televízii a zazrel som hráča, ktorý totálne dominoval a bol lepší ako ktokoľvek. Odvtedy sa stal mojím idolom. Chcel som byť ako on. A tak som si zaželal, aby sme jedného dňa hrali spolu. Áno, bol to Mario Lemieux.