Prečo to Tatarovi nevyšlo v Colorade? Bol to skvelý spoluhráč, opísal ho tréner

DENVER. Tomáš Tatar bol v noci z piatka na sobotu vymenený z Colorada Avalanche do Seattlu Kraken za 5. kolo draftu.

V Denveri sa skôr trápil. Nemal rolu, akú by chcel a v 27 stretnutiach pozbieral gól a 8 asistencií.

"Neviem. Občas to vyjde, občas nie," zamyslel sa nad dôvodmi jeho neúspechu kouč Avs Jared Bednar.

"Bol to skvelý spoluhráč, chalan do partie, zapasoval svojou bojovnosťou. Mal však pomalší štart do sezóny. Neskôr sa zlepšil, pridal aj trochu produktivity. Napokon však bolo uskutočnené toto rozhodnutie. Sám neviem, aký je dlhodobý plán vedenia," dodal.