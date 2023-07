Ďalší Slovák v prvom kole? Expert sa pozrel na budúcoročný draft

NEW YORK. Od draftu do NHL v roku 2023 ubehlo len niekoľko dní. Skauti však nelenia - ich pozornosť okamžite smeruje k budúcoročnému výberu nováčikov.

Potvrdil to aj spomínaný rebríček. Ellis zoradil mená 32 talentovaných mladíkov, teda zoznam tých, čo by sa podľa neho dostali do prvého kola, ak by sa draft konal už dnes.