Experta zaujal obranca, môže byť rozdielovým hráčom Slovenska

BRATISLAVA. Slovenský obranca Jakub Chromiak patrí podľa Tonyho Ferrariho medzi hokejistov, ktorých treba na Hlinka Gretzky Cupe 2022 sledovať.

Zámorský expert z magazínu The Hockey News zaradil 16-ročného rodáka z Ilavy do svojho zoznamu piatich talentovaných hráčov, ktorí sa predstavia na tohtoročnom prestížnom turnaji reprezentácií do 18 rokov.

Tí budú potom dostupní klubom zo zámorskej NHL na drafte v roku 2024.

"Mladší brat útočníka Martina Chromiaka je obranca, ktorý dobre pracuje s pukom. Na Import drafte CHL ho vybrali ako prvého obrancu. Zdá sa, že by mohol byť rozdielový hráč Slovenska na turnaji, keďže dokáže pomôcť aj útoku.