Bratislava Capitals majú za sebou posledný tréning. Hokej musí žiť ďalej, vraví šéf klubu

S hráčmi si na ľade symbolicky zatrénoval aj prezident klubu Ivo Ďurkovič. "Chcel som sa s hráčmi rozlúčiť a poďakovať im aj takýmto spôsobom. To, čo prežili, pre nich bolo určite veľmi ťažké a frustrujúce," povedal po tréningu.

Chceli sme sa vyhnúť prípadným zraneniam hráčov, ktoré by mohli prísť pri dobiehaní sklzu v programe ligy," povedal Ďurkovič.

Klub nevie, či sa bude musieť do IHL prihlasovať nanovo, keďže pravidlá ligy nerátajú s možnosťou, že niektorý z tímov preruší sezónu, ale neodhlási sa zo súťaže.

"ICE Hockey League nerátala s takouto alternatívou, nemajú to v pravidlách. Naše pokračovanie záleží na rozhodnutí predsedníctva ligy. Podľa mojich informácii sú ostatné kluby za to, aby sme v budúcnosti v lige pokračovali."

Capitals vstúpili do IHL v sezóne 2020/2021. V základnej časti obsadili 7. miesto a v nadstavbe sa pri svojej premiére prebojovali do play off. V nej podľahli vo štvrťfinále neskoršiemu vicemajstrovi Bolzanu 1:4 na zápasy.

V prebiehajúcom ročníku odohrali 14 zápasov, v ktorých nazbierali 20 bodov a patrila im priebežná 10. priečka zo štrnástich účastníkov súťaže. "Uvidíme, čo bude s klubom. Hokej musí žiť ďalej už len pre Borisa a pre Dušana," dodal Ďurkovič.