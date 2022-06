Najužitočnejším hráčom nie je McDavid. Pozrite sa, kto vyhral individuálne ocenenia NHL

"Je to krásne, nebudem klamať," radoval sa útočník. "Je to skvelý pocit, keď tu môžem mať aj moju rodinu a byť v miestnosti s mnohými skvelými hráčmi."

"Veľa to pre mňa znamená. Nemyslel som na toto ocenenie, keď som prišiel do NHL. V prvom prípravnom zápase proti Islanders som nechytal, no jedno malé dieťa mi ukázalo moju fotku a bolo tam napísané: 'Pre budúceho víťaza Vezina Trophy'. Pomyslel som si, prečo nie? Máme dobrý tím. Všetci mi s tým veľmi pomohli, je to tímové víťazstvo," povedal Šesťorkin.

Druhým najlepším bol Jacob Markström (53) a na treťom mieste v hlasovaní skončil Juuse Saros (32).

Calder Trophy

Najlepším nováčikom sezóny sa stal obranca Detroitu Moritz Seider. 21-ročný Nemec vo svojej prvej sezóne v NHL zaznamenal 50 bodov a okamžite sa vypracoval na jedného z najdôležitejších zadákov klubu. Hrával viac ako 23 minút na zápas.