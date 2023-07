O brankárov je postarané. Islanders si poistili ruské duo

NEW YORK. New York Islanders mali jednu z najkvalitnejších brankárskych dvojíc poslednej sezóny. Myslí si to aj vedenie klubu.

Svedčí o tom skutočnosť, že podpísali nové zmluvy s oboma brankármi. Ide o Rusov Iľju Sorokina a Semjona Varlamova.

Prvý menovaný sa stal jednotkou tímu v uplynulej sezóne. V 62 dueloch si udržal 92,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,34 inkasovaných gólov na zápas.

Veria mu ako budúcej jednotke. Preto mu vedenie udelilo až osemročný kontrakt. Ročne si zarobí 8,25 mil. dolárov.