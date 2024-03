Podľa Škorvánka je výsledok série spravodlivý. Zvolen sa zomkol neskoro, naznačil Zuzin

MICHALOVCE. Hokejisti Michaloviec využili druhú príležitosť ukončiť štvrťfinálovú sériu play off Tipos extraligy a po triumfe 4:1 na zápasy ukončili sezónu hráčom HKM Zvolen. Zvolenčania, ktorí nezískajú štvrtú medailu za sebou a nezopakujú finálovú účasť z vlaňajšej play off, hodnotili čerstvo skončenú sezónu ako turbulentnú. "Za posledné 2-3 dni sme sa zomkli asi najviac z celej sezóny. Škoda, že to neprišlo skôr," uviedol jeden z lídrov zvolenského tímu Peter Zuzin. Zvolenčania nastúpili do 5. zápasu štvrťfinálovej série s cieľom odvrátiť koniec sezóny.

Prehrávali 1:3 na zápasy, no na michalovskom ľade začali ideálne. Od 3. minúty viedli gólom Juraja Šišku, no bol to napokon ich posledný gól v sezóne. Michalovčania v závere prvej tretiny vyrovnali gólom Michala Kabáča, ktorý bol jedným z michalovských hrdinov piateho zápasu, keďže v úvode druhej časti strelil aj druhý gól.

Sme radi že to máme za sebou, hovorí Škorvánek "V prvých dvoch tretinách sme mali kontrolu nad zápasom, hoci to bol práve súper, kto sa dostal do vedenia 1:0. Šťastným gólom sa nám podarilo vyrovnať, no vytvorili sme si ďalšie šance. Neskôr to vyzeralo, že sme sa strachovali o výsledok, ale napokon to dopadlo dobre pre nás," poznamenal Kabáč. Jeho prvý gól, ktorým šesť sekúnd pred prvou prestávkou prekonal brankára Jakea Kupského, patril do kategórie lišiackych. Pokusom spoza bránky zužitkoval postavenie brankára, ktorý si zrazil puk za čiaru. "Vedel som, že je zmätok pred ich bránkou a videl som, že tam ide niekto od nás. Poslal som to tam a napokon som puk videl až v bránke," skonštatoval Kabáč, ktorý sa v úvode druhej časti prezentoval aj svojou typickou prácou pred bránkou. "Snažím sa využívať svoju silu a postavu. Pred bránkou viem robiť problémy brankárovi. Viem, že keď sa to podarí tečovať, tak je to pre brankárov o to nepríjemnejšie. Klamal by som, keby som tvrdil, že som nepomyslel na hetrik, ale víťazstvo je oveľa dôležitejšie." Pre 29-ročného útočníka to bol prvý dvojgólový zápas v michalovskom drese a zároveň prvý od 30. decembra 2017, keď ešte v drese Banskej Bystrice strelil hetrik proti Novým Zámkom. VIDEO: Michal Kabáč po zápase Michalovce - Zvolen

Brankár michalovského tímu Stanislav Škorvánek dosiahol v päťzápasovej sérii priemer 1,4 inkasovaného gólu na zápas a 95,24-percentnú úspešnosť zákrokov. Aj v piatom zápase potvrdil, že je opora tímu, keď zmaril 29 z 30 striel. "Bolo to náročné. Zvolenčania sa dlho držali na rozdiel jedného gólu, hocikedy tam mohla spadnúť nejaká "haluz" po nejakom teči. Bolo to nepríjemné a určite to bol najťažší zápas v sérii. Sme radi, že to máme za sebou a teraz si môžeme vydýchnuť," uviedol "Škorvi", podľa ktorého je postup Michaloviec po piatich zápasoch odzrkadlením diania na ľade. " V prvých dvoch zápasoch sme boli veľmi produktívni a držali sme sa s pukom na hokejke. Potom to už bolo päťdesiat na päťdesiat. Vyrovnalo sa to, no celkovo si myslím, že 4:1 na zápasy je spravodlivý výsledok."

Zvolen ukončil rozpačitú sezónu Zvolenčania budú chýbať v extraligovom semifinále prvýkrát od roku 2017 a celkovo deviatykrát v histórii extraligy. Za sebou majú náročnú sezónu, v ktorej sa napriek sľubnému úvodu základnej časti nepohybovali na vrchných priečkach tabuľky a odzrkadlením nelichotivých výsledkov bolo ani niekoľko zmien trénerov. K nej klub siahol aj počas série s Michalovcami, keď Jamieho Russella nahradil jeho dovtedajší asistent Norbert Javorčík. Ani on však nemal čarovný prútik a črtajúcu sa prehru s Michalovcami nedokázal odvrátiť. VIDEO: Peter Zuzin reaguje na vypadnutie Zvolena

"Séria sa nevyvíjala podľa našich predstáv. Škoda, že sme nezvládli už prvý domáci zápas, pred ktorým bol stav série 0:2. Prehrali sme ho (2:6, pozn.), no zvládli sme ten druhý. Neopustili sme sa, zabojovali sme doma aj pre našich fanúšikov a všetkých v klube. Stav bol potom 1:3, išli sme do Michaloviec. V piatom zápase to bolo vyrovnané, trošku navrch mali Michalovce. Boli psychicky v pohode, keďže viedli o dva body. Ja sa chcem všetkým z tímu poďakovať za to, že sme sa v závere sezóny zdvihli," poznamenal Zuzin.

Zvolenčania síce v úvode piateho zápasu gólom zaskočili Michalovčanov, ale aj tréner Norbert Javorčík uznal, že domáci boli napokon lepší. "Vstup do zápasu sme mali excelentný. Viedli sme 1:0, to sa nám nepodarilo v predošlých zápasoch. V prvej tretine boli domáci hokejovejší, nás rýchly gól vôbec neupokojil. Boli sme nervózni, no obetavosťou sme nahrádzali chýbajúcu hokejovosť. Nevyšla nám druhá tretina, ktorá bola rozkúskovaná množstvom vylúčených. V tretej časti sme hrali vabank. Vytvorili sme si dostatok šancí, na to, aby sme zápas zdramatizovali. Myslím si však, že jedna takáto aktívna tretina na Michalovce nemohla stačiť. Domáci si za výkon v prvých dvoch tretinách viac zaslúžili víťazstvo," tvrdí Javorčík.