Slovanu chýbala agresitiva aj rýchlosť. Viacero hráčov sa musí zlepšiť, naznačil Oremus

Košičania nastúpili s cieľom úspešne vstúpiť do série a zároveň potvrdiť stopercentnú bilanciu so Slovanom v základnej časti, v ktorej nad týmto súperom zvíťazili vo všetkých štyroch zápasoch. Motiváciou pre nich bola aj snaha ukončiť sériu piatich domácich prehier.

V oficiálnom zápise pôvodne figuroval ako asistent pri štyroch góloch, napokon mu jednu prihrávku dodatočne odobrali. Aj tak však išlo o jeho bodovo najúspešnejší zápas v sezóne: "Ja to už neriešim. Chcem tímový úspech a na to som tu. Mám už svoje roky a nemusím si nič dokazovať. Chcem pre toto mužstvo spraviť čo najviac."

K našej hre päť na päť nemám veľké výčitky, ale vylúčených bolo v našej hre veľa. Košice to zvládli a dali z toho góly. Viac našich hráčov sa musí pričiniť o to, aby bol náš tím úspešný."

"Ak chceme byť úspešní proti Košiciam, tak musíme byť agresívnejší a rýchlejší. Samozrejme, musí byť aj vyšší počet striel a gólov. Boli momenty, keď sme to plnili, ale väčšiu časť zápasu to tak nebolo.

"Presilové hry boli v základnej časti náš problém, no dnes to bol rozhodujúci faktor, ktorý sme zvládli. Máme veľký rešpekt k Slovanu, je to skvelý tím. Teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas," uviedol tréner Dan Ceman.

Aj skúsený útočník Samuel Takáč si uvedomoval rozdiely, ktoré vyplynuli najmä z oslabení, resp. košických presiloviek.

"Košice hrali veľmi dobre takticky, ťažko sme sa presadzovali cez stredné pásmo. Mali sme nejaké brejky na to, aby sme vyrovnali a možno by sa to inak vyvíjalo. Presilovky mali domáci veľmi dobré, my sme mali naopak slabé oslabenia. To rozhodlo zápas," povedal Takáč.