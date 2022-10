Košarišťan po skrate končí v Košiciach, prichádza bývalý hráč Slovana

"V osobe Jaroslava Janusa prichádza do Košíc slovenská brankárska špička. Veríme, že Jaro prinesie skúsenosti, pokoj a stabilitu do našej bránky, tréningového aj zápasového procesu.

Po ňom zamieril do Kladna, ktorému pomohol k postupu do najvyššej českej súťaže. Následne sa dohodol s Mladou Boleslavou, no pre pretlak v bránkovisku zamieril na ročné hosťovanie do Košíc. To vypršalo po sezóne 2021/2022, po ktorej sa s Košicami dohodol na riadnej zmluve.

"Je to jeden z najväčších profesionálov, akých som stretol. Košice mu budú vďačné najmä za minuloročné štvrťfinále s Michalovcami, cez ktoré nás potiahol svojimi výkonmi. Hokej je hra, niekedy jednoducho nie všetko vyjde ako má.

Výkony hráčov naozaj ovplyvňuje veľa rôznych faktorov. Niekedy je potrebné urobiť zmenu, ktorá môže nakopnúť tím aj samotného hráča. "Košovi" v mene realizačného tímu aj fanúšikov veľmi pekne ďakujem za jeho prístup a služby," uviedol Spilar.

Košarišťan nastúpil v doterajšom priebehu sezóny do piatich zápasov, v ktorých dosiahol 89,47-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,06 inkasovaného gólu na zápas.