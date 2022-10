VIDEO: Nevídaný skrat brankára. Nezvládol emócie a sekol súpera

Bol vylúčený do konca zápasu a Košičania hrali päť minút oslabení.

Svoje správanie neskôr oľutoval. „Bola tam nejaká provokácia, ale na to sa nemôže pozerať. Je to neakceptovateľné, mrzí ma to a ospravedlňujem sa všetkým,“ kajal sa Andrej Košarišťan pre RTVS.