Zámorský expert chváli Slafkovského: Mal by hneď naskočiť do NHL

BRATISLAVA. Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News považuje slovenského hokejového útočníka Juraja Slafkovského za najväčší prísľub do budúcna pre klub Montreal Canadiens zo zámorskej NHL.

Spolu s tohtoročnou draftovou jednotkou vyzdvihol aj jeho krajana Filipa Mešára, obaja podľa neho môžu v najbližších sezónach významne posilniť Habs na poste krídelníkov.

"Slafkovský pridá do zostavy Canadiens veľkosť a talent a mal by hneď naskočiť do NHL. Mešár je energický a talentovaný útočník, ktorý pri napádaní súperových obrancov kombinuje výbušnosť a obratnosť.