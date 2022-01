Člen Triple Gold Clubu podpísal kontrakt v AHL. Dôvodom sú ZOH

DES MOINES. Útočník Eric Staal podpísal profesionálny skúšobný kontrakt s tímom Iowa Wild, ktorý je farmárskym tímom Minnesoty Wild v AHL.

Tridsaťsedemročný Staal tak urobil kvôli tomu, aby sa pripravil na ZOH v Pekingu, ak ho vedenie tímu Kanady povolá. Magazín TheAthletic informoval, že kanadský zväz bol so skúseným centrom v kontakte.

"Myslím, že šanca reprezentovať Kanadu je niečo, čo sa nedá len tak odmietnuť," povedal Staal. "Je to špeciálna vec a bola by to pre mňa veľká česť," dodal.