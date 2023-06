Dvorský a spol. opäť píšu históriu. Čaká nás ešte bohatší draft ako vlani?

Už len tieto pozvánky naznačujú, že Slovensko čaká ďalší výnimočný draft. Do Ameriky na akciu odletí šesť krajanov, čo je najviac za dlhé roky.

Tri týždne pred ním, od 4. do 10. júna, prebehne v americkom Nashville tzv. Scouting Combine. NHL si pozvala 106 talentovaných mladíkov, aby predviedli svoje schopnosti.

NASHVILLE. Sezóna NHL sa ešte nestihla skončiť, no už sa začína rozbiehať preddraftový kolotoč. Samotný výber nováčikov sa uskutoční 28-29. júna.

Pritom sa očakáva, že si kluby vyberú zo Slovenska viac hokejistov ako len šestku testovaných. Slovensko malo sedem draftovaných hráčov naposledy v roku 2007.

Vyššie číslo ako vlani

Udalosť bude mať bohaté zastúpenie najväčších hokejových talentov. Kluby si preveria 106 tínedžerov, z toho 65 útočníkov, 34 obrancov a sedem brankárov.

V USA sa ukáže šesť Slovákov. Vyvolenými sú útočníci Alex Čiernik, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Martin Mišiak, obranca Maxim Štrbák a brankár Adam Gajan. Pre porovnanie, Česi budú štyria.

Pozvánky sa nedočkal Juraj Pekarčík. Záujem oňho výrazne stúpol po výborných MS do 18 rokov. Podľa informácií tvnoviny.sk mal ísť na osobitné klubové testovania do Arizony, Floridy a Toronta, ale do Severnej Ameriky poletí až pred samotným draftom, aby sa na ňom zúčastnil osobne.

Aj bez Pekarčíka sa na testovaní zúčastní najviac Slovákov za ostatných pätnásť rokov. Hoci sa akcia uskutočňuje od roku 1993, pred rokom 2008 neboli zoznam hráčov či výsledky testovaní pravidelne zverejňované, a tak presné historické čísla nepoznáme.